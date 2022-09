House of the Dragon: Wer spielt die junge Lady Laena Velaryon?

Savannah Steyn in „House of the Dragon“ und in „Intergalactic“ © Ollie Upton/HBO, Sky

Drei verschiedene Schauspielerinnen schlüpfen in „House of the Dragon“ in die Rolle der Laena Velaryon. Eine von ihnen ist Savannah Steyn, die die Teenagerversion der Lady spielt. Auch wenn Steyn noch als Newcomerin gilt, hatte sie schon einige interessante Auftritte vor der Kamera.

Während ihr Bruder in der „House of the Dragon“-Episode „Wir erleuchten den Weg“ in den zerstörerischen Strom des Eisernen Throns gezogen wird, scheint auch Laena nicht verschont zu bleiben. Sie tauscht tiefe Blicke mit einem Mann aus, der schon so manch andere ins Verderben gestürzt hat.

Für Darstellerin Savannah Steyn bringt die Rolle der Teenager-Laena, Tochter von Lord Corlys Velaryon, jedoch verdiente Aufmerksamkeit. Besonders lange ist sie noch nicht im professionellen Schauspielgeschäft tätig. Vor gerade einmal fünf Jahren übernimmt sie in drei Episoden der britischen Krimiserie The Tunnel ihre erste Rolle vor der Fernsehkamera. In welcher Sky-Serie sie zuletzt eine Hauptrolle übernommen hat, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Nadja Spielvogel)