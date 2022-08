House of the Dragon: Wird es eine 2. Staffel geben?

Von: Ömer Kayali

„House of the Dragon“ ist vor kurzem gestartet. Wie steht es um eine 2. Staffel des „Game of Thrones“-Spin-offs? Sender HBO hat sich bereits geäußert.

Auch wenn viele Fans vom „Game of Thrones“-Finale sehr enttäuscht waren: Die neue Serie, die auf George R.R. Martins Fantasy-Epos basiert, kommt nach den ersten Episoden bereits sehr gut an. Laut Warner Bros. brach „House of the Dragon“ sogar den Rekord für die meistgesehene Serien-Premiere beim Sender HBO – über 20 Millionen schalteten bei der ersten Folge ein. Grund genug für die Produzenten, „House of the Dragon“ zu verlängern?

„House of the Dragon“ Staffel 2: HBO bestätigt weitere Season

In einem Statement gaben Warner und HBO bekannt, dass die Geschichte um die Targaryens mit einer 2. Staffel fortgesetzt wird. HBOs Vize-Präsidentin, Francesca Orsi erklärt: „Wir sind sehr stolz darauf, was das gesamte Team von ‚House of the Dragon‘ mit der ersten Staffel erreicht hat. Unsere phänomenale Besetzung und Crew hat sich einer gewaltigen Herausforderung gestellt und alle Erwartungen übertroffen, indem sie eine Serie abgeliefert haben, die sich bereits als Must-See-TV etabliert hat“, so Orsi.

„House of the Dragon“ bekommt 2. Staffel: Wann geht es weiter?

„House of the Dragon“ bringt Westeros zurück auf die Bildschirme. © HBO

Was die Buchvorlagen betrifft, hat Schöpfer George R.R. Martin mehr als genug Material für weitere Staffeln niedergeschrieben. Wann Fans mit Season 2 rechnen können, ist derzeit noch unklar. Sollte sich HBO an „Game of Thrones“ orientieren, könnten im jährlichen Rhythmus neue Staffeln erscheinen. Vielleicht gelingt es den Produzenten, dass sich enttäuschte Fans nach dem „Game of Thrones“-Finale wieder mit HBO versöhnen. Die ersten Folgen von „House of the Dragon“ haben jedenfalls gezeigt, dass viele Zuschauer Westeros noch nicht völlig abgeschrieben haben.

Darum geht es in „House of the Dragon“

Bei „House of the Dragon“ handelt es sich um ein Prequel zu „Game of Thrones“. Die Serie spielt rund 200 Jahre vor den Ereignissen der ersten Serie. Im Mittelpunkt steht das Haus Targaryen und die Fehden innerhalb der Familie, in der unter anderem Daemon Targaryen (Matt Smith) um das Thronerbe buhlt.