House of the Dragon: So sehen die Kinder nach dem Zeitsprung aus

Die Kinder der Häuser Targaryen und Velaryon in der Serie „House of the Dragon“ © HBO

Wieder einmal hat es „House of the Dragon“ eilig. Der zweite größere Zeitsprung innerhalb der ersten Staffel lässt die Kinder der Häuser Targaryen und Velaryon zu jungen Erwachsenen heranwachsen. So sehen Aegon und Co. nun aus.

Die Kinder der Häuser Targaryen und Velaryon sind gerade einmal zwei Episoden lang in der Serie „House of the Dragon“ zu sehen. Nun ist schon der zweite große Zeitsprung der ersten Staffel geschehen und neue Darsteller schlüpfen in die Figuren Aegon, Jacaerys und Co. König Viserys hat mit seiner zweiten Frau Alicent, die selbst schon durch einen Darstellerinnenwechsel gegangen ist, drei Kinder, Aegon, Helaena und Aemond. Prinzessin Rhaenyra und ihr Gemahl Laenor haben drei Kinder, Jacaerys, Lucerys und Joffrey. Lanea und Daemon dürfen sich über zwei Kinder freuen, Rhaena und Baela.

Während die verkündete Thronfolgerin Rhaenyra ist, könnten ihre Halbbrüder ihr die Krone noch abspenstig machen. Daher sind die Kinder von König Viserys und seiner zweiten Frau Alicent von besonderer Bedeutung.

Ty Tennant und Tom Glynn-Carney in der Rolle des Aegon in der Serie „House of the Dragon“ © © HBO

Der Älteste ist Aegon, der vor dem Zeitsprung von David Tennants Adoptivsohn Ty Tennant gespielt wurde. Nun schlüpft Tom Glynn-Carney in die Rolle des Möchtegern-Monarchen. Wie die anderen Kinder vor und nach dem Zeitsprung aussehen, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)