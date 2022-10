House of the Dragon: GRRM wünschte sich einen anderen Serienanfang

Teilen

Generationenwechsel bei House of te Dragon © Ollie Upton/ HBO

Ginge es nach George R. R. Martin, wären in der Auftaktstaffel von „House of the Dragon“ sogar noch mehr Zeitsprünge aufgetaucht. Der Autor der Vorlage hätte mit der eigentlichen Geschichte schon eine Generation früher angefangen.

Die erste Staffel vom „Game of Thrones“-Prequel „House of the Dragon“ war insgesamt zwar überaus erfolgreich beim Premium-Sender HBO (und vor allem beim Streamer HBO Max), doch es gab auch einige Kritikpunkte, die der Showrunner Ryan Condal für Staffel zwei, die ab dem Frühjahr gedreht wird, im Hinterkopf behalten will (wir berichteten). Eines der Hauptärgernisse lag für viele Zuschauer in den Zeitsprüngen, die immer wieder Neubesetzungen zur Folge hatten. Doch wäre es nach George R. R. Martin, dem Co-Serienschöpfer und Autor der Buchvorlage „Fire & Blood“, gegangen, hätte es sogar noch deutlich mehr dieser Sprünge gegeben.

„House of the Dragon“: Daher kennen Sie den Cast Fotostrecke ansehen

In einem Video-Interview mit Penguin Random House gestand GRRM (etwa ab Minute 18:45), dass es im Writer‘s Room „viele beherzte Diskussionen“ darüber gegeben habe, an welchem Punkt in der Targaryen-Familiengeschichte man mit der Serienadaption, die vor allem den sogenannten „Tanz der Drachen“ abdecken soll, anfangen müsste. Welchen Start der Autor der Vorlage sich gewünscht hätte, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)