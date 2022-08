Virales Video: House of the Dragon erobert ganzes Wohnhaus

„Game of Thrones“-Fans haben mit „House of the Dragon“ Nachschub erhalten. Ein Video aus New York demonstriert, dass das Interesse riesig ist.

Die erste Folge von „House of the Dragon“ ist erschienen. Da die Serie die Vorgeschichte zu „Game of Thrones“ erzählt, besteht ein sehr großes Interesse. Das beweist auch ein virales Video aus New York. Einem Passanten auf der Straße ist ein Gebäude aufgefallen, in dem gerade sehr viele Haushalte denselben Fernsehsender eingeschaltet hatten. Dabei handelte es sich wohl um die Premiere von „House of the Dragon“, die der US-Sender HBO am 21. August auf HBO ausstrahlte. Das Video machte in den sozialen Medien die Runde und wurde mittlerweile unzählige Male geteilt und angesehen.

House of the Dragon legt guten Start hin

Die Nachfrage nach der ersten Folge war extrem hoch. In den USA führte das bei HBOs hauseigenem Streamingdienst, HBO Max, dazu, dass die Server überlastet waren. Zahlreiche Zuschauer konnten die Premiere deswegen nicht sofort ansehen – ein häufiges Problem bei gefragten Sendungen. Auch bei Live-Übertragungen beim Sport ist das oft der Fall – und das unterstreicht zusätzlich, wie hoch das Interesse an „House of the Dragon“ direkt zum Serienstart war.

Mit dem „Game of Thrones“-Spinoff sind jedoch nicht alle Zuschauer richtig warm geworden. Auf IMDb hat die Episode zwar eine durchschnittliche Bewertung von 8,9, aber bei Metacritic sind etliche kritische Reviews der Presse aufgeführt – der Metascore liegt aktuell bei 68 von 100.

Es wird sich erst noch zeigen, wie gut die komplette erste Staffel von „House of the Dragon“ beim Publikum ankommt. Die neuen Folgen erscheinen im wöchentlichen Rhythmus. Hierzulande läuft die Serie auf Sky oder bei WOW.