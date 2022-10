House of the Dragon: Driftmark- Serienjunkies-Podcast zu Folge 7

Rhaenyra (Emma D‘Arcy) und ihr Onkel Daemon (Matt Smith) kommen sich in der „House of the Dragon“-Folge „Driftmark“ näher. © HBO

Drachenzähmen leichtsinnig gemacht? Eine lange Nacht hält eigentlich nur wenig Sonnenschein bereit. Doch in der Episode„ Driftmark“ von„ House of the Dragon“ ist vieles anders, als gedacht. Es kämpfen Kinder, Mütter und ein Liebespaar. Kann die abschließende Hochzeit alle wieder vereinen?

Betrübt bleiben die Figuren aus „House of the Dragon“ auch nach einer Seebestattung nicht lange, wenn es Onkel in den Dünen zu verführen und herrenlose Drachen zu bändigen gibt. Das kann man sich schon mal ein Auge kosten lassen. Hanna, Bjarne und Mario besprechen außerdem, wie sich es zwischen den ehemals besten Freundinnen Rhaenyra (Emma D‘Arcy) und Alicent (Olivia Cooke) zum königlichen Showdown kommt, nachdem die Kinder sich in die Haare bekommen haben und wie sich die jüngsten Entwicklungen auf die Zukunft des Königreichs auswirken könnte.

0:00:00 Vorgeplänkel

0:05:00 Cast, Crew & Intro

0:09:00 Bestattung & Drachen

0:16:00 Leichenschmaus

0:26:00 Rhaenyis + Corlys

0:30:00 Mikroausfall

0:31:00 Strand

0:38:00 Vhagar

0:44:00 Kinderfight

0:49:00 Elternrat

0:59:00 Mordkomplott - Ist Daemon gay?

1:13:00 Feedback

1:17:00 Fazit

