House of the Dragon: Der Lord der Gezeiten - Kritik der 8. Episode

Können Alicent (Olivia Cooke) und Rhaenyra (Emma D’Arcy) ihre Streitigkeiten in der „House of the Dragon“-Episode „Der Lord der Gezeiten“ doch noch beseitigen? © HBO

Mit letzten Kräften versucht König Viserys in der Episode „Der Lord der Gezeiten“ der HBO-Serie „House of the Dragon“, seine zerstrittene Familie wiederzuvereinen - können sich Rhaenyra und Alicent zusammenreißen? Und wer wird auf der Velaryon-Insel Driftmark zum neuen Lord der Gezeiten ernannt?

Mit „Der Lord der Gezeiten“ (im Original: „The Lord of the Tides“) präsentiert die HBO-Fantasyserie „House of the Dragon“ ihre bislang längste Episode, obwohl inhaltlich nicht allzu viel passiert. Es ist ein letztes Durchatmen vor dem stürmischen Tanz der Drachen, was vor allem Paddy Considine in die Karten spielt, der als König Viserys nochmal alles gibt, damit er in großartiger Erinnerung bleibt. Vielleicht hat sich der englische Schauspieler mit diesem beherzten Auftritt für seinen ersten Emmy Award qualifiziert. Wobei man ihn nach dem jüngsten Zeitsprung von knapp achten Jahren kaum noch wiedererkennt. Die achte Folge der zehnteiligen Auftaktstaffel vom „Game of Thrones“-Prequel wurde inszeniert von der Regisseurin Geeta Vasant Patel („The Great“). Das Drehbuch stammt derweil von Eileen Shim („Light as a Feather“). Beide sind Neulinge im Franchise, dürfen nach ihrem mehr als gelungenem Debüt aber sicher zurückkehren. Vor allem eine der Szenen, die sie uns beschert haben, spielt ganz oben mit im Ranking der denkwürdigsten Westeros-Momente aller Zeiten.

Ansonsten tut sich diesmal auch an der Casting-Front wieder einiges: Tom Glynn-Carney („Dunkirk“) spielt nun den etwas älter gewordenen Prinz Aegon, der erste Sohn von Viserys und Alicent (Olivia Cooke). Leider lässt der neue Darsteller den lustigen Charme seines Vorgängers Ty Tennant vermissen, zumal der Charakter inzwischen sehr viel düsterer erscheint. Ewan Mitchell und Phia Saban, beide einst zu sehen in „The Last Kingdom“, spielen Aemond und Helaena, wobei vor allem Ersterer mit seiner Augenklappe auf Anhieb im Gedächtnis bleiben dürfte. Jace und Luke, die einzigen der insgesamt schon fünfeinhalb Kinder von Rhaenyra (Emma D‘Arcy), die für die Serie bislang von Interesse scheinen, werden neuerdings porträtiert von „Dolittle“-Star Harry Collett und vom Newcomer Elliot Grihault. Die jungen Schauspielerinnen Bethany Antonia („Stay Close“) und Phoebe Campbell übernehmen hingegen den Part der Zwillingsschwestern Baela und Rhaena, die bekanntlich die Töchter von Daemon (Matt Smith) sind. Nun hat dieser aber auch männliche Nachkommen... Weiterlesen bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)