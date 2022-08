„House of the Dragon“: Daher kennen Sie den Cast

Die Streaming-Serie „House of the Dragon“ auf Sky war von Anfang an ein großer Erfolg, der mit vielen neuen Gesichtern glänzt. Bei vielen Darstellern beschleicht einen jedoch das Gefühl, dass man sie schon kennt. Nur sind die Schauspieler unter dem fantasievollen Make-up kaum zu erkennen. Hier sind deren bekannteste Rollen vor „House of the Dragon“.

1 / 19 Matt Smith spielt in „House of the Dragon“ Prinz Daemon Targaryen. © IMAGO/Ollie Upton/HBO Max

2 / 19 Matt Smith auf dem roten Teppich. © IMAGO/David Jones

3 / 19 Matt Smith war von 2010 bis 2014 Der Doctor in „Doctor Who“. © IMAGO

4 / 19 Matt Smith als Prinz Philip in der Serie „The Crown“. © Stuart Hendry / Netflix

5 / 19 Olivia Cooke spielt in „House of the Dragon“ die Rolle der Queen Alicent Hightower. © IMAGO/HBO

6 / 19 Olivia Cooke auf dem roten Teppich. © IMAGO

7 / 19 Olivia Cooke mit Tye Sheridan in Steven Spielbergs Actioner „Ready Player One“ (2018). © IMAGO

8 / 19 Paddy Considine in „House of the Dragon“ als König Viserys Targaryen. © IMAGO/HBO

9 / 19 Paddy Considine ohne Maske auf dem roten Teppich. © IMAGO

10 / 19 Paddy Considine spielte neben Matt Damon in „Das Bourne Ultimatum“ (2007). © IMAGO

11 / 19 Kaum wiederzuerkennen: Steve Toussaint als Lord Corlys Velaryon in „House of the Dragon“. © IMAGO/HBO

12 / 19 Steve Toussaint auf dem roten Teppich. © IMAGO

13 / 19 Steve Toussaint mit Gemma Arterton und Jake Gyllenhaal in „Prince of Persia: Der Sand der Zeit“ (2010). © IMAGO

14 / 19 Rhys Ifans spielt in „House of the Dragon“ die Rolle des Otto Hightower. © IMAGO/HBO

15 / 19 Rhys Ifans mal ganz zivil auf dem roten Teppich. © IMAGO

16 / 19 Rhys Ifans erregte als Hugh Grants chaotischer Mitbewohner in „Notting Hill“ (1999) internationales Aufsehen. © IMAGO

17 / 19 Graham McTavish spielt in der Serie „House of the Dragon“ Ser Harrold Westerling. © IMAGO/HBO

18 / 19 Graham McTavish mal in natura. © IMAGO

19 / 19 Graham McTavish (links) im Fantasy-Paralleluniversum: In den „Hobbit“-Filmen spielte er den Zwerg Dwalin. © IMAGO