House of the Dragon: Blut und Käse kommen in Staffel 2 vor

Teilen

House of the Dragon © HBO

Die erste Staffel von House of the Dragon diente als Steilvorlage für einen Targaryen-Bürgerkrieg um die Krone. Dieser wird in der zweiten Season auch die blutrünstige Storyline von Blut und Käse aus der Buchvorlage Feuer und Blut von George R. R. Martin enthalten.

Die erste Staffel des gefeierten „Game of Thrones“-Prequels „House of the Dragon“ endete damit, dass der mächtige Drache von Prince Aemond (Ewan Mitchell) schockierenderweise den jungen Prince Lucerys (Elliot Grihault) tötet, was endgültig Krieg zwischen den Grünen und den Schwarzen bedeutet, die sich ohnehin schon wegen der Krone und des Eisernen Throns von Westeros in die Targaryen-Haare bekommen hatten.

Serienautorin Sara Hess, die sonst auch an „House“ oder „Orange Is the New Black“ gearbeitet hat, bestätigte jüngst via Variety, dass die zweite Season auch die von Buchkennern mit Spannung erwartete Storyline von Blut und Käse enthalten wird. Dabei handelt es sich um die Spitznamen für zwei Figuren aus George R. R. Martins historischer Fantasy-Überlieferung „Fire & Blood“, die über Prince Daemon (Matt Smith) und Queen Rhaenyra (Emma D‘Arcy) in einen Racheplan gegen Queen Alicent (Olivia Cooke) und ihre Familie verwickelt werden. Was genau in der Buchvorlage geschieht, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)