Hollywood-Streik: Autorengilde verärgert nach Verhandlungen mit Studiobossen

Von: Bjarne Bock

Nach mehr als 60 Jahren streiken Schauspieler und Drehbuchautoren in den USA erstmals wieder gemeinsam. © Charles Sykes/Invision/dpa

Disney-Boss Bob Iger, Universal-Vorsitzende Donna Langley, Netflix-CEO Ted Sarandos und David Zaslav, der Chef von Warner Bros. Discovery, haben die Autorengilde WGA jüngst persönlich zu Gesprächen geladen. Ein Fehler?

Nachdem vor Kurzem gerätselt wurde, warum die Verhandlungen zwischen der Autorengilde und den Studios wieder ruhen, hat sich der Grund nun offenbar gefunden. Die WGA drückt in einem Brief an seine Mitglieder den Frust über die Gegenseite des Hollywood-Streiks aus.

Besonders ein Treffen, an dem die Bosse der Unterhaltungskonzerne persönlich beteiligt waren, sorgt dabei für Unmut. Es wäre laut der Gewerkschaft „nicht in guter Absicht“ verhandelt worden. Statt einen Kompromiss zu suchen, hätten Disney-Chef Bob Iger und Co lediglich „einen Vortrag“ halten wollen. Was genau in dem Gespräch zwischen den Studiobossen und den Vertretern der Autoren für Unmut beim Hollywood-Streik sorgte, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Bjarne Bock)