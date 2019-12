"Haus des Geldes" auf Netflix: An diesem Tag startet endlich Staffel 4

Wie wird es weitergehen?

+ © Netflix Die Netflix-Erfolgsserie "Haus des Geldes" geht bald in die vierte Runde. © Netflix

Endlich hat das lange Warten ein Ende: Fans des Netflix-Hits "Haus des Geldes" dürfen sich über eine weitere Staffel freuen. Wann es soweit ist, lesen Sie hier.

Sehnsüchtig wurde die Ankündigung von Fans weltweit erwartet - nun ist sie endlich da. Die spanische Erfolgsserie "Haus des Geldes" wird auf Netflix in eine vierte Runde gehen. Das hat jetzt der Streaming-Dienst bekannt gegeben.

"Haus des Geldes": Netflix gibt Starttermin zu Staffel 4 bekannt

Und das genaue Erscheinungsdatum steht nun auch schon fest: Ab 03. April 2020 werden die Diebe der Polizei wieder die Hölle heiß machen. Doch wie es genau in der vierten Staffel weitergehen soll, stellt viele vor Rätsel. Schließlich endete die dritte Staffel mitten in einem Überfall. Doch nun veröffentlichte Netflix einen kurzen, wenn auch mysteriösen Teaser zur neuen Staffel von "Haus des Geldes", der besonders die Rolle von Nairobi am Ende nochmal hervorhebt.

Doch wir erinnern uns: Am Ende der dritten Staffel von "Haus des Geldes" wurde Nairobi von einem Scharfschützen angeschossen. Überlebt sie also? Oder ist das Teaser-Ende vielmehr nur "in memoriam" der Mutter von Axel?

Auch interessant: Starke Amazon-Serie: Um diese Produktion beneidet der Netflix-CEO seinen Konkurrenten.

"Haus des Geldes" auf Netflix: Das wird Fans wohl in Staffel 4 erwarten

Achtung Spoiler! So glaubt das Filmportal Kino.de, dass Nairobi wohl nicht überlebt hat. Der Grund dafür: Bereits in der ersten und zweiten Staffel mussten Team-Mitglieder ihr Leben lassen. Doch ihr Tod könnte der Truppe neuen Auftrieb geben, den Krieg mit der Polizei weiterzuführen, so das Portal.

Was zumindest als sicher angesehen werden kann, ist, dass auch die vierte Staffel wie ihr Vorgänger acht Episoden umfassen wird. So hatte Ende Juli die Lissabon-Schauspielerin Itziar Ituno verraten, dass sie nie mit dem Dreh geendet hätten, sondern 16 Episoden in Folge aufgenommen wurden. Heißt konkret: Acht davon haben wir bereits mit Staffel 3 gesehen.

Wer die Wartezeit bis zur nächsten Staffel von "Haus des Geldes" überbrücken möchte, findet auf der Liste mit den am besten bewerteten Serien sicherlich ein passendes Ersatzprogramm. Zudem erscheinen auf dem Streamingdienst in den nächsten Wochen viele neue Inhalte.

Lesen Sie auch: Beliebt auf Netflix: Diese Filme und Serien sind bei Nutzern am beliebtesten.

jp