"Haus des Geldes": Fans diskutieren spektakuläre Theorie zu Alicia Sierras Ehemann

Nach der 4. Staffel von "Haus des Geldes" bleibt eine Frage offen: Wer ist Alicia Sierras Ehemann? Fans haben eine spektakuläre Theorie, die plausibel scheint.

Anfang April 2020 erschien die 4. Staffel von "Haus des Geldes" .

. Ermittlerin Alicia Sierra (Najwa Nimri) erzählte in der Season von ihrem verstorbenen Ehemann.

erzählte in der Season von ihrem verstorbenen Ehemann. Fans haben eine spektakuläre Theorie, wer der Vater ihres Kindes sein könnte.

Die 4. Staffel von "Haus des Geldes" spaltet die Fans. Während viele Zuschauer der Meinung sind, dass es sich um die bisher beste Season der Serie handelt, sehen andere die neuesten Folgen als die bis dato größte Enttäuschung.

Die Macher haben allerdings die Chance, unzufriedene Zuschauer mit einer geplanten 5. Staffel* zu besänftigen. Darin dürften viele offene Fragen endlich geklärt werden - beispielsweise zum verstorbenen Ehemann von Ermittlerin Alicia Sierra.

"Haus des Geldes": Alicia Sierra berichtet über ihren verstorbenen Ehemann

Ermittlerin Alicia Sierra ist in der 4. Staffel von "Haus des Geldes"* hochschwanger. Den Vater des Kindes bekommen die Zuschauer allerdings nicht zu sehen. In einem Gespräch mit Lissabon (Itziar Ituño) verrät die skrupellose Polizistin allerdings mehr über ihren Ehemann namens German: Dieser sei vor einiger Zeit an Krebs gestorben. Als besonders seltsam stuft Sierra die letzten Worte des Kindsvaters ein, denn er bat sie darum, die Nachrichten einzuschalten.

Fans entwickelten dank dieser Hinweise schließlich eine spannende Theorie: Könnte der verstorbene Bankräuber Berlin (Pedro Alonso) der Mann der Polizistin sein? Für diese Schlussfolgerung spricht, dass auch er an einer unheilbaren Krankheit litt. Zudem besteht eine Verbindung zwischen dem Namen German (englisches Wort für "deutsch") und dem Decknamen Berlin. Die letzten Worte von Sierras sterbendem Ehemann könnten außerdem bedeuten, dass er seine Frau auf die Aktivitäten der Bankräuber aufmerksam machen wollte.

Weitere "Haus des Geldes"-Fans weisen auf Unlogik dieser Theorie hin

Auf Reddit wird diese Theorie ausgiebig diskutiert. Allerdings weisen einige Zuschauer auf Ungereimtheiten hin. So würde es beispielsweise keinen Sinn ergeben, dass Alicia Sierra zwei Jahre nach Berlins Tod hochschwanger sei - es sei denn, er hat doch überlebt, nachdem er von mehreren Schüssen der Polizei getroffen wurde.

Zudem hieß Berlins feste Freundin Tatiana, die auch in früheren Staffeln auftrat und von einer anderen Schauspielerin dargestellt wurde. Obwohl die Fan-Theorie zu Alicia Sierras Ehemann also schlüssig klingt, scheint sie nicht ganz aufzugehen. Doch vielleicht schaffen es die Macher in der 5. Staffel, eine logische Erklärung für Sierras und Berlins Beziehung zu finden.

