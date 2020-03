"Grey's Anatomy": Schicksal von Alex schockiert Fans - es endete anders als erwartet

Unerwartete Wendung

Die neuste Folge von "Grey's Anatomy" klärte endlich über das Schicksal von Alex Karev auf - und es endete anders, als viele Zuschauer es erwartet hätten.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur 16. Staffel von "Grey's Anatomy"+++

In den USA lief Anfang März eine "Grey's Anatomy"-Folge , auf die schon viele gewartet haben.

, auf die schon viele gewartet haben. Die Zuschauer wissen nun, wie es um Alex Karev (Justin Chambers) steht.

steht. Allerdings hielt sich die Begeisterung der Fans in Grenzen.

"Grey's Anatomy" steht Serien wie "Game of Thrones" oder "The Walking Dead" in nichts nach, wenn es um dramatische Schicksale der Figuren geht. Schon mehrere Male mussten sich die Zuschauer von Hauptcharakteren verabschieden, die auf tragische Weise verstarben. In anderen Fällen erlitten die Figuren herbe Rückschläge, wie den Verlust eines Kindes oder schwere Erkrankungen.

In der 16. Staffel war nun Alex Karev (Justin Chambers) an der Reihe. Seit Herbst 2019 tauchte er plötzlich in keiner Folge der Serie mehr auf und auch die Charaktere um Meredith Grey (Ellen Pompeo) hatten keine Ahnung, wo der Kinderarzt abgeblieben ist. Obendrein brach er den Kontakt zu seiner Ehefrau Jo (Camilla Luddington) ab.

Jetzt gibt es allerdings Klarheit darüber, was mit Alex passierte:

"Grey's Anatomy": Das passiert in Alex Karevs finaler Folge

Eine gute Nachricht gibt es gleich vorweg: Alex Karev* hat seine finale Folge überlebt. In seiner Abwesenheit vom Grey Sloan Memorial Hospital kam es allerdings zu anderen unerwarteten Ereignissen, die ihn dazu bewegten, nicht mehr an das Krankenhaus zurückzukehren. In einem Brief an Meredith erklärt er seine Entscheidung: Da er sich wieder in einer Beziehung mit Exfrau Izzie (Katherine Heigl) befindet, lebt er nun in Kansas und kehrt deshalb nicht mehr an das Krankenhaus zurück. Zudem ist Karev der Vater von Zwillingen, die Izzie mehrere Jahre zuvor zur Welt brachte.

Die Serie konnte damit nicht nur die Geschichte von Alex zu Ende bringen, sondern klärte auch über Izzies Schicksal auf. Sie war ganz zu Beginn der Serie in mehreren Staffeln zu sehen, bis sie plötzlich verschwand.

Insbesondere eine Figur war von dieser unerwarteten Wendung sehr betroffen: Karevs aktuelle Ehefrau Jo Wilson. Sie erhielt einen anderen Brief zusammen mit Scheidungspapieren. In seinem Schreiben bedauert der Kinderarzt, dass er nicht persönlich mit ihr Schluss macht und bezeichnet diese Entscheidung als die wohl schlimmste, die er jemals traf. Er gesteht, Izzie sowie Jo zu lieben. Nachdem Izzie aber Karevs Kinder zur Welt brachte, sieht er es als seine Aufgabe, sich um sie zu kümmern.

"Grey's Anatomy"-Fans sind unzufrieden über Alex Karevs Finale

Alex und Izzie galten lange Zeit als eines der Lieblingspärchen der Fans. Obwohl deren Beziehung nun doch ein positives Ende nahm, sind viele Fans unzufrieden und melden sich auf Twitter zu Wort. So kritisieren mehrere User "Grey's Anatomy"-Schöpferin Shonda Rhimes für ihren Umgang mit den Figuren Alex und Jo: "Ich habe mit 'Grey's Anatomy' schon so viel Mist mitmachen müssen, aber ich weigere mich weiterzuschauen und mir anzusehen, wie Shonda Alex und Jo überhaupt nicht respektiert. Nicht mit mir."

I’ve dealt with SO MUCH bullshit from Greys Anatomy, but I REFUSE to stick around and watch Shonda disrespect Alex and Jo like this!!! Not on my watch#GreysAnatomy16 pic.twitter.com/JXG5pWaZJY — Nisha Gupta (@ngupta2018) March 6, 2020

Eine weitere Nutzerin reagiert sogar noch wütender: "Ich glaube wir können uns heute Abend alle auf eine Sache einigen: F**k dich, 'Grey's Anatomy'."

I think we can all agree on one thing tonight.

F*CK GREY'S ANATOMY#GreysAnatomy16 #GreysAnatomy pic.twitter.com/IMs6LST8jE — If I say it, I mean it (@how_swey) March 6, 2020

Übrigens: In Deutschland dürften Fans der Serie die 16. Staffel schon sehr bald auf ProSieben zu Gesicht bekommen.

