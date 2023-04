Ghostbusters: In welcher Stadt wird der nächste Teil spielen?

Poster zu „Ghostbusters: Afterlife“ © Sony Pictures

Die Fortsetzung zu „Ghostbusters: Afterlife“ wird das Franchise nach dem Ausflug in die Kleinstadt wieder dorthin bringen, wo einst alles angefangen hat: nach New York. Das wurde vom Produzenten Jason Reitman bei der CinemaCon bestätigt.

Bei der CinemaCon erschien „Ghostbusters“-Producer und „Afterlife“-Regisseur Jason Reitman via Videobotschaft, wie Deadline meldet. Zum Sequel mit McKenna Grace, Finn Wolfhard, Paul Rudd und Carrie Coon, das in den USA am 20. Dezember herauskommen soll, wurde bestätigt, dass es zurück nach New York City geht, wie auch schon die Szenen im Abspann nahegelegt hatten. Weltweit spielte „Ghostbusters: Afterlife“ während Pandemiebedingungen 204 Millionen US-Dollar ein.

Die ersten beiden Ghostbusters-Filme und auch die weibliche Inkarnation von Regisseur Paul Figg hatten jeweils vier Mitglieder. In „Afterlife“ geht es derweil um die Nachkommen von Spengler, genauer gesagt die Enkel und deren Freunde, die seine Technik entdecken und sein Vermächtnis fortführen. Tochter Callie (Carrie Coon), Enkel Trevor (Finn Wolfhard) und Enkelin Phoebe (McKenna Grace) erhalten dabei allerdings auch noch einige Unterstützung. Mehr Infos zum neuen Film lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)