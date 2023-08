Harley Quinn: Original-Stimme Arleen Sorkin mit 67 Jahren gestorben

Von: Adam Arndt

Arleen Sorkin in „Days of Our Lives“ und Harley Quinn in „Batman: The Animated Series“ © IMAGO / Avalon.red/ Warner Bros.

Ohne Arleen Sorkin hätte es womöglich nie eine Harley Quinn gegeben. Nun ist ihre erste Sprecherin im Alter von 67 Jahren gestorben. Zuerst hörte man sie in „Batman: The Animated Series“. Außerdem spielte Sorkin auch in der Soap „Days of our Lives“ mit.

Die Schauspielerin Arleen Sorkin die man als langjährige Stimme der DC-Figur Harley Quinn kannte, aber in den USA auch in der Soap „Days of Our Lives“ als Calliope Jones sehen konnte, ist im Alter von 67 Jahren verstorben. DC-Studios-Chef James Gunn hat die traurige Nachricht am Samstag bei Instagram mit der Welt geteilt.

Er schrieb: „Ruhe in Frieden, Arleen Sorkin, die unglaublich talentierte Original-Stimme von Harley Quinn, die dabei half den Charakter zu schaffen, den so viele lieben. Liebe an ihre Freunde und Familie“. Woher man die erste Harley-Quinn-Stimme Arleen Sorkin noch kennen könnte, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Adam Arndt)