German Genius: Trailer zur deutschen Serienproduktion mit Ricky Gervais und Kida Ramadan

Teilen

Poster zur Serie „German Genius“ Poster zur Serie „German Genius“ © Warner TV Comedy

Zur neuen Comedyserie von Warner TV Comedy mit dem Namen „German Genius“ gibt es nun auch den Trailer zu sehen. Zahlreiche deutsche TV- und Kinopromis geben sich in der Debütstaffel die Ehre. Im Mai geht es damit los.

Am Dienstag, den 23. Mai feiert die deutsche Serienproduktion mit dem Titel „German Genius“ ihre Premiere bei Warner TV Comedy. Dort werden dann jeweils dienstags um 20:15 Uhr 30-minütige Doppelfolgen der insgesamt achtteiligen ersten Staffel mit Kida Ramadan in der Hauptrolle ausgestrahlt. Auch internationale Stars werden in der Serie vorbei schauen. Nun gibt es einen Trailer dazu zu sehen.

Die Serie, in der Ramadan eine fiktive Version von sich selbst spielt, wird wie folgt beschrieben: Schauspieler Kida Ramadan will nicht länger die ewig gleichen Rollen spielen, sondern endlich etwas Eigenes kreieren. Da kommt ein Tweet von Ricky Gervais, der seine Darstellung des Clanoberhaupts Toni Hamady in „4 Blocks“ feiert, gerade recht. Kida nutzt den Kontakt und überzeugt Ricky davon, ihm die Rechte für eine deutsche Adaption seiner Serie „Extras“ zu geben. Dumm nur, dass es hierzulande kaum internationale Stars gibt und die Deutschen nicht gerade für ihren Humor bekannt sind. Auf dem Weg zur größten Serie aller Zeiten entgleitet Kida jedoch mit jedem Schritt durch die deutsche Filmwelt langsam aber sicher die Kontrolle. Den Trailer können Sie bei Serienjunkies.de anschauen. (Adam Arndt)