Fear the Walking Dead: Start der 8. Staffel bei Amazon Prime Video

Fear the Walking Dead © AMC

Die erste Hälfte der Finalstaffel von „Fear the Walking Dead“ geht heute bei AMC und Stunden später beim hiesigen Prime Video von Amazon an den Start. Sieben Jahre sind dann seit der letzten Staffel vergangen.

Am Sonntag, den 14. Mai feierte die achte und letzte Staffel der Serie „Fear the Walking Dead“ ihre Weltpremiere beim Kabelsender AMC. Am Montag, den 15. Mai kann man die wöchentlichen Ausgaben auch beim deutschen Amazon Prime Video streamen.

Im Januar 2023 wurde verkündet, dass der „The Walking Dead“-Ableger mit dieser finalen, zweigeteilten Staffel zum Ende kommen wird. Jetzt gibt es also die ersten sechs Episoden zu sehen und später dann weitere sechs. Weitere Infos zur neuen Staffel lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)