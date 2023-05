Fear the Walking Dead: So sehen die Stars der Zombie-Serie in Wirklichkeit aus

Wie sehen die Darstellerinnen und Darsteller aus „Fear the Walking Dead“ schick gemacht auf dem Roten Teppich aus? © AMC/IMAGO

Seit Anfang der Woche kämpfen die Figuren aus „Fear the Walking Dead“ dank Amazon Prime Video auf deutschen Mattscheiben wieder ums Überleben. Wie die Stars der Zombieserie aussehen, wenn sie sich für den Roten Teppich schick gemacht haben, sehen Sie hier.

Die Serie „Fear The Walking Dead“ ist wieder mit frischem Futter auf der Mattscheibe. Bei Amazon Prime Video läuft seit dieser Woche die mittlerweile achte Staffel an. Es wird auch der Abschied von Madison und Co. werden, denn die achte ist die letzte Staffel der Zombieserie. Damit der Abschied leichter fällt, wurde die Staffel aufgeteilt. Jetzt gibt es also die ersten sechs Episoden zu sehen und später dann weitere sechs.

Doch wie sehen die Schauspieler aus der Zombie-Saga aus, wenn sie sich nicht blutverschmiert durch eine matschige Apokalypse kämpfen müssen? Das können Sie bei Serienjunkies.de erfahren. (Loryn Pörschke-Karimi)