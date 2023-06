Fast & Furious - Hobbs & Shaw: Dwayne „The Rock“ Johnson kehrt zurück

Dwayne Johnson in „Fast & Furious: Hobbs & Shaw““ © Universal Pictures

Während derzeit mit „Fast X“ der inzwischen zehnte Teil der „Fast & Furious“-Hauptreihe in den Kinos läuft, verrät Dwayne „The Rock“ Johnson, dass er bald in einem weiteren Spin-off-Streifen als Luke Hobbs zurückkehren wird.

Dwayne Johnson, der noch immer zu den begehrtesten Schauspieler:innen Hollywoods zählt, will einen weiteren Abstecher beim „Fast & Furious“-Franchise machen, der mit insgesamt mehr als sieben Milliarden weltweit eingespielten Dollar fünfterfolgreichsten Filmreihe aller Zeiten. Wie „The Rock“ - so einst sein Wrestling-Name - via Social Media bekannt gab, kehrt er wieder als Luke Hobbs zurück, der zuletzt im Spin-off-Streifen „Hobbs & Shaw“ im Jahr 2019 zu sehen war.

Ein offizieller Titel liegt zum neuen „F&F“-Film mit Johnson bislang noch nicht vor. Ob auch Jason Statham („The Transporter“, „Meg“) wieder als Deckard Shaw mitmischt, bleibt noch abzuwarten. Um näher ins Detail zu gehen, bedarf es allerdings einiger Spoiler zum derzeit in den Kinos laufenden Teil „Fast & Furious 10“...

Weitere Hintergrundinfos lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)