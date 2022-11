Eine schrecklich nette Familie: Christina Applegate erhält Stern auf dem Walk of Fame im Kreis ihrer TV-Familie

Christina Applegate auf der Verleihungsfeier ihres Sterns auf dem Walk of Fame © IMAGO

Zur rührenden Enthüllung von Christina Applegates Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood waren einige Bundy-Co-Stars aus „Eine schrecklich nette Familie“ sowie Linda Cardellini aus „Dead to Me“ zugegen. Es war Applegates erster öffentlicher Auftritt seit ihrer Multiple-Sklerose-Diagnose.

Letzte Woche ging bei Netflix (jetzt Basis-Abo mit Werbung für 4,99 Euro) die dritte und letzte Staffel von „Dead to Me“ mit Christina Applegate und Linda Cardellini online. In Hollywood erhielt Applegate unterdessen ihren Stern auf dem berühmten Walk of Fame, wobei nicht nur ihr Netflix-Co-Star, sondern auch Katey Sagal und David Faustino aus Married with Children („Eine schrecklich nette Familie“) zugegen waren. Für Ehrengast Applegate war es der erste öffentliche Auftritt seit ihrer MS-Diagnose, bei dem es sowohl Tränen als auch Lacher zu verzeichnen gab.

Ihre ehemaliger Bundy-Serienbruder Faustino sagte unter anderem: „Das erste Mal habe ich Christina Applegate im FOX-Flur beim Network-Test für ‚Eine schrecklich nette Familie‘ gesehen. Da war sie traurig mit ihrer Mutter in der Ecke und einer Seite ihres Kopfes kahlgeschoren. Da dachte ich mir: Das ist die Kelly, die sie casten müssen.“ Wie die Darstellerin sonst noch geehrt wurde, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)