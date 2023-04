Ein Schritt zum Abgrund: Kritik der Pilotepisode der ARD-Serie

Teilen

Ein Schritt zum Abgrund © ARD Degeto/Boris Laewen

Ein Schritt zum Abgrund bei Das Erste ist die deutsche Adaption des britischen Dramas Doctor Foster - und eine fast originalgetreue Kopie des Vorbildes. Trotz grandioser schauspielerischer Leistung seitens Petra Schmidt-Schaller bleibt die Figur der Jana aber unglaubwürdig.

Jana Hansen (Petra Schmidt-Schaller) aus der ARD-Serie „Ein Schritt zum Abgrund“ ist eine brillante Ärztin, die vor 15 Jahren eine großartige Karriere opferte, um mit ihrem Mann Christian (Florian Stetter) ein Leben in dessen Heimatstadt Husum zu führen. Seitdem hat es das Schicksal gut mit ihr gemeint: Sie leitet die größte Gemeinschaftspraxis der Stadt, hat eine wundervolle Tochter und führt eine harmonische Ehe.

Das Bild der perfekten Familienidylle bekommt jedoch Risse, als Jana ein blondes Haar an Christians Kleidung entdeckt. Von nun an nagt die Eifersucht an ihr und sie beginnt, ihrem Mann hinterherzuspionieren. Zu Recht, wie sich schnell herausstellt, und es kommt noch schlimmer. Denn offensichtlich ist sie die Einzige, die nichts von seiner Affäre wusste. Ob sich Reinschauen lohnt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Reinhard Prahl)