Ein Herz für Klassiker: Cat‘s Eye aka Ein Supertrio

Poster zur Serie Cat‘s Eye © Tokyo Movie Shinsha

In der Animeserie Ein Supertrio halten drei räuberische Schwestern einen trotteligen Polizisten auf Trab, der nicht ahnt, mit einer der Diebinnen verlobt zu sein. Doch neben der unfertigen Anime-Adaption von Tsukasa Hojos Mangavorlage gab es noch weitere Abenteuer für Katzenauge...

Wer sich nur an die Animeserie „Ein Supertrio“ (im Original: „Cat‘s Eye“) erinnert, die Mitte der 90er (über zehn Jahre nach ihrer japanischen Premiere) bei RTLZWEI im Programm zu finden war, hat noch einiges zu entdecken, denn neben der Manga-Vorlage von Tsukasa Hojo liegt bei Amazon Prime Video nicht nur der Realfilm von 1997, sondern auch der brandneue Crossover-Animefilm „Lupin III vs. Cat‘s Eye“ vor. Die Animeserie aus dem Studio Tokyo Movie Shinsha ist hingegen bei Crunchyroll streambar - allerdings im Gegensatz zu den meisten Titeln nur in der deutschen Synchronfassung.

Darum geht es: Die drei Kisugi-Schwestern Hitomi, Rui (Nami) und Ai (Love) sind auf der Suche nach ihrem verschollenen Vater, dem Künstler Michael Heinz, der im Zweiten Weltkrieg von den Nazis verfolgt wurde. Sein Aufenthaltsort soll sich offenbaren, sobald seine Kunstsammlung wieder komplett ist. Aus diesem Grund macht sich das Schwestern-Trio als Kunstdieb unter dem Pseudonym Katzenauge daran, die Werke ihres Vaters zurückzustehlen. Auf der Spur ist ihr der unendlich überforderte Polizist Toshi Utsumi, für den die Verhaftung des schon legendären Cat‘s Eye oberste Priorität hat. Vorher, so schwört er, wird er auch seine Verlobte nicht zur Frau nehmen... bei der es sich ausgerechnet um Hitomi handelt. Eine ausführliche Kritik der Serie, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)