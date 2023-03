Dune: The Sisterhood - Verzögern kreative Differenzen den Serienstart?

Teilen

Shirley Henderson in Miss Pettigrew Lives for a Day © Focus Features

Über die kreative Richtung, welche die HBO-Max-Serie Dune: The Sisterhood nehmen soll, sind sich die Macher offenbar uneinig. Aufgrund dieser Differenzen verlassen jetzt ein Regisseur und eine Hauptdarstellerin das Projekt.

Die ohnehin von Schwierigkeiten geplagte Produktion der Serie „Dune: The Sisterhood“, welche beim Bezahlsender HBO Max starten soll, scheint mit weiteren Problemen zu kämpfen. Wegen kreativer Differenzen hinter den Kulissen nehmen nun Regisseur Johan Renck sowie Shirley Henderson, welche als eine der Hauptdarstellerinnen gecastet wurde und deren Rolle der Tula Harkonnen nun neu besetzt wird, ihren Hut. Bereits vor geraumer Zeit hatte darüber hinaus Diane Ademu-John ihren Posten als Showrunner verlassen und das Feld für Kollegin Alison Schapker geräumt.

In einem Statement gegenüber Deadline eröffnete ein Sprecher von HBO Max das Folgende: „Wir befinden uns derzeit in einer vorbestimmten Pause, in der ein paar kreative Veränderungen an der Produktion vorgenommen werden, um die bestmögliche Serie abzuliefern und dem Quellmaterial treu zu bleiben. Johan Renck hat seine Arbeit abgeschlossen und kann sich, wie einvernehmlich beschlossen, nun anderen Projekten widmen. Shirley Henderson verlässt die Serie und wird nicht mehr die Rolle von Tula Harkonnen spielen.“ Was zu dem Streit führte und wie es mit dem Projekt weitergeht, erfahren Sie bei Serienjunkies.de. (Tim Krüger)