Auf diese neuen Serien und Filme bei Disney Plus können Sie sich im August 2022 freuen

Von: Janine Napirca

Neue Episoden, Serien und Filme gefällig? Disney+ erweitert das Programm um spannende und unterhaltsame Titel zum Streamen.

Im August hat der Streamingdienst Disney Plus seinen Nutzerinnen und Nutzern so einiges zu bieten. Fiebern Sie spannenden Staffelfinalen entgegen und entdecken Sie neue, unterhaltsame Produktionen. Mit welchen Neuheiten Disney+ Ihnen im August 2022 den Sommer versüßt, erfahren Sie im Folgenden.

Staffeln dieser Serien gehen im August 2022 auf Disney Plus zu Ende

Alles hat ein Ende – zumindest ein Staffelende. Beliebte Serien wie „9-1-1 Notruf L.A.“, „The Rookie“ oder auch das „Grey‘s Anatomy“-Spinoff „Seattle Firefighters“ gehen auf Disney Plus im August erst einmal zu Ende. Ebenso wie die zweite Staffel „Only Murders in the Building“. Die Comedy-Krimi-Serie mit Martin Short, Selena Gomez und Steve Martin erreicht ihr Staffelfinale im August. Aber keine Sorge: die beliebte 20th Television-Produktion, die sich Steve Martin und John Hoffman ausgedacht haben, wurde bereits um eine dritte Staffel verlängert.

Haben Sie schon die Serie „Only Murders in the Building“ mit Martin Short, Selena Gomez und Steve Martin (v.l.n.r.) gestreamt? Bei Disney+ erwartet Sie im August das Finale der zweiten Staffel. © APress/Imago

Neue Marvel-Serie bei Disney Plus im August 2022: „She-Hulk: Die Anwältin“

Wo etwas aufhört, kann etwas Neues beginnen – so auch im August 2022 auf Disney Plus. Ein ganz besonderes Highlight ist sicherlich „She-Hulk: Die Anwältin“. Darin bekommt die New Yorker Anwältin Jennifer Walters nach einem Unfall von ihrem Cousin Bruce Banner eine Bluttransfusion und wird dadurch wie Bruce selbst zum Hulk. Die neue Marvel-Serie startet ab 18. August 2022 auf Disney Plus.

Diese Filme und Serien können Sie ab August 2022 auf Disney Plus streamen

Neu bei Disney Plus ab 1. August 2022:

Grey’s Anatomy, Staffel 18 Folge 17

Seattle Firefighters, Staffel 5 Folge 18

Neu bei Disney Plus ab 2. August 2022:

Only Murders in the Building, Staffel 2 Folge 7

Neu bei Disney Plus ab 3. August 2022:

Lightyear

Bear Grylls: Stars am Limit, Staffel 6

Big Sky, Staffel 2 Folge 17

Bob’s Burgers, Staffel 12

Code Black, Staffel 1-3

Der Kommissar und die Alpen, Staffel 1-4

High School Musical: Das Musical: Die Serie, Staffel 3 Folge 2

Marvel Studios Gemeinsam unbesiegbar: Miss Marvel

Solar Opposites, Staffel 3 Folge 6

This is Us, Staffel 6 Folge 10

The Rookie, Staffel 4 Episode 21 + 22

9-1-1 Notruf L.A., Staffel 5 Folge 17

Neu bei Disney Plus ab 5. August 2022:

Prey

LEGO Star Wars Sommerurlaub

Shaun das Schaf – Der Film: UFO-Alarm

Neu bei Disney Plus ab 8. August 2022:

Grey’s Anatomy, Staffel 18 Folge 18

Neu bei Disney Plus ab 9. August 2022:

Only Murders in the Building, Staffel 2 Folge 8

Neu bei Disney Plus ab 10. August 2022:

Big Sky, Staffel 2 Episode 18

Bluey, Staffel 3 Folge 1-25

Camp Kikiwaka, Staffel 3 & 4

Europa von oben, Staffel 2

High School Musical: Das Musical: Die Serie, Staffel 3 Folge 3

Ich bin Groot

Solar Opposites, Staffel 3 Folge 7

The Great North, Staffel 2 Folge 18-23

This is Us, Staffel 6 Folge 11

9-1-1 Notruf L.A., Staffel 5 Folge 18

Neu bei Disney Plus ab 12. August 2022:

Chicken Itza: Geheimnis der Maya

Not Okay

Neu bei Disney Plus ab 16. August 2022:

Only Murders in the Building, Staffel 2 Folge 9

Neu bei Disney Plus ab 17. August 2022:

High School Musical: Das Musical: Die Serie, Staffel 3 Folge 4

American Horror Story: Double Feature, Staffel 10

Solar Opposites, Staffel 3 Folge 8

Neu bei Disney Plus ab 18. August 2022:

She-Hulk: Die Anwältin, Folge 1

Neu bei Disney Plus ab 19. August 2022:

Fire Island

Neu bei Disney Plus ab 23. August 2022:

Only Murders in the Building, Staffel 2 Folge 10

Neu bei Disney Plus ab 24. August 2022:

High School Musical: Das Musical: Die Serie, Staffel 3 Folge 5

Solar Opposites, Staffel 3 Folge 9

Neu bei Disney Plus ab 25. August 2022:

She-Hulk: Die Anwältin, Folge 2

Neu bei Disney Plus ab 31. August 2022:

High School Musical: Das Musical: Die Serie, Staffel 3 Folge 6

Wem das noch nicht genug ist, kann sich umschauen, welche Filme und Serien Netflix im August 2022 neu ins Programm aufgenommen hat.