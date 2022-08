Disney Plus wird deutlich billiger: Wie viel soll das neue Abo kosten?

Von: Andrea Stettner

Streaming-Anbieter Disney Plus plant ein neues werbefinanziertes Abo einzuführen. Die Kosten dafür sollen deutlich billiger sein als bisher. © NurPhoto/Imago

Streaming-Anbieter Disney Plus führt ein neues werbefinanziertes Abo ein, das deutlich günstiger werden soll. Dafür müssen Disney-Fans mit gewissen Einschränkungen rechnen.

Auf dem Streaming-Markt herrscht mittlerweile ein harter Konkurrenzkampf – das bekommt nicht zuletzt Marktführer Netflix seit einiger Zeit zu spüren. Um mehr Abonnenten zu locken, setzten viele Streaming-Anbieter deshalb auf werbefinanzierte Abonnements zu einem günstigeren Preis. Dem will auch Disney Plus in nichts nachstehen. Der Streaming-Dienst, der auf Filme und Serien aus dem Hause Disney, Pixar, Marvel oder auch Star Wars setzt, plant ein neues Abo-Modell mit Werbung. Jetzt wurden erste Details dazu bekannt.

Neues Disney-Plus-Abo wird deutlich billiger – mit Werbung

Das neue werbefinanzierte Abo auf Disney Plus soll deutlich billiger werden. Bisher müssen Kunden in Deutschland für ihre Mitgliedschaft noch 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro im Jahr bezahlen. Das zusätzliche Angebot wird durch Werbung finanziert und deshalb auch deutlich billiger. Zwar ist der offizielle Preis dafür noch nicht bekannt. Marktbeobachter rechnen in den USA jedoch mit Kosten von monatlich 4,99 Dollar, wie es bei vergleichbaren Anbietern der Fall ist.

Mit wie vielen Werbeunterbrechungen müssen Disney-Plus-Abonnenten rechnen?

Wie das US-Magazin Variety berichtet, müssen Disney Fans dafür allerdings nicht mit allzu großen Unterbrechungen rechnen. Pro Streaming-Stunde soll maximal vier Minuten Werbung laufen, die zudem äußerst familienfreundlich und unpolitisch sein soll. Dafür könnten jedoch noch andere Einschränkungen für Nutzer enthalten sein, wie eine geringere Auflösung beim Streamen von Filmen und Serien, mutmaßt etwa Giga.

Disney Plus: Ab wann startet das werbefinanzierte Abo?

Das neue Abo-Modell soll in den USA noch 2022 auf den Markt kommen. In Deutschland wird die günstigere werbefinanzierte Option wohl 2023 erfolgen.