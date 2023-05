Diplomatische Beziehungen: 2. Staffel für Netflix-Serie

Teilen

Keri Russell ist „The Diplomat“ © Netflix

„The Diplomat“ mit Keri Russell als US-Botschafterin in London geht bei Netflix in die zweite Staffel. Die frühzeitige Verlängerung beweist hohe Beliebtheitswerte des Politthrillers, der bei uns „Diplomatische Beziehungen“ heißt.

Nur zweieinhalb Wochen nach dem offiziellen Serienstart (der 20. April) hat Netflix (hier zu den neuen Serien und Filme kommen im Mai 2023) die neue Eigenproduktion „The Diplomat“ („Diplomatische Beziehungen“) für eine zweite Staffel verlängert. Golden-Globes-Gewinnerin Keri Russell („The Americans“, „Felicity“) wird also voraussichtlich im Jahr 2024 wieder als US-Botschafterin Kate Wyler zurückkehren, die in London auf dem politischen Parkett einen neuen Weltkrieg zu verhindern hat - und das in einer Zeit, wo die Rutschgefahr größer denn je ist. Wie erfolgreich der Start bisher war, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)