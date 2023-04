Diplomatische Beziehungen: Kritik zur politischen Netflix-Serie

Keri Russell ist „The Diplomat“ in der gleichnamigen Serie © Netflix

Keri Russell kennt sich dank „The Americans“ mit politischen Konflikten aus. Die Netflix-Serie „Diplomatische Beziehungen“ macht sie nun zur Botschafterin. Wenn ihre Mission in London scheitern sollte, könnten neue Kriege drohen. Lohnt sich das Reinschauen?

Die Streaming-Plattform Netflix war in den letzten Jahren tatsächlich eine der zuverlässigsten Adressen, was unterhaltsame Politdramen angeht. Es gab zum Beispiel US-Serien wie „The Night Agent“, „Designated Survivor“ und natürlich „House of Cards“. Auch das „Borgen“-Revival „Power & Glory“ aus Dänemark oder „Queenmaker“ aus Korea kann man gut wegbingen.

Ein Stück weit zählt vielleicht sogar die britische Königinnenbiografie „The Crown“ dazu. Und in London spielt nun auch die jüngste Ergänzung zum Genre: „Diplomatische Beziehungen“ mit Golden-Globe-Gewinnerin Keri Russell („The Americans“, „Felicity“) und Rufus Sewell („Kaleidoscope“, „The Man in the High Castle“).

Die achtteilige Auftaktstaffel des neuen Netflix-Originals, das im Original den Titel „The Diplomat“ läuft, ging am heutigen Donnerstag, den 20. April online. Hinter dem Format steht die TV-Autorin und Produzentin Debora Cahn, welche zuvor schon durch verwandte Werke wie „The West Wing“ oder „Homeland“ politische Erfahrungen sammeln konnte. Die Regie beim Pilot, der The Cinderella Thing heißt, hat Simon Cellan Jones („Years and Years“) geführt. Ob sich Reinschauen lohnt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)