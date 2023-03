Dieser Euphoria-Star spielt bald Spider-Woman!

Sydney Sweeney in Euphoria © HBO

Die aus Euphoria oder White Lotus bekannte Sydney Sweeney spielt im Sony-Superheldenfilm zu Madam Web mit. Nun soll feststehen, wen sie spielt. Sie soll eine Spider-Woman mimen. Aber schlüpft sie auch ins Kostüm?

Schon länger bekannt ist die Tatsache, dass Sydney Sweeney („Euphoria“, „The White Lotus“, „Everything Sucks!“) im Film „Madam Web“ mitmischen soll. Bislang war offen, in welcher Rolle sie zu sehen ist. Beim Podcast The Hot Mic von Jeff Sneider, wurde nun verraten, dass sie eine Spider-Woman werden soll. Davon gibt es in den Comics einige. Darum muss man klarstellen, welche. Welche Spider-Woman das sein könnte und wer sonst noch in der Comicverfilmung dabei ist, erfahre Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)