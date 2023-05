Diese neuen Serien hat der US-Sender CBS bestellt

Diese neuen Serien stehen in der TV-Season 2023/2024 an © CBS

In der kommenden TV-Season werden sich beim Networksender CBS vier neue Serien behaupten müssen. Dabei setzt der Sender auf ein Wiedersehen mit einem Fan-Liebling, auf eine Vater-Sohn-Comedy sowie einen einsamen Wolf und auf das Remake eines Serienklassikers. Hier gibt es Infos zu den kommenden Formaten und Trailer, sofern bereits vorhanden.

Nachdem CBS drei seiner Serien in den Ruhestand befördert hat, ist wieder Platz für Neues im Programm. Das Network füllt die frei gewordenen Programmplätze in der kommenden Saison mit vier recht unterschiedlichen neuen Serienprojekten. Die Zuschauer können sich dabei unter anderem auf Oscar-Preisträgerin Kathy Bates freuen. Von den vier in Auftrag gegebenen Piloten wurde während der Upfronts einzig die Comedyserie JumpStart nicht von CBS bestellt.

Tracker

In der Dramaserie „Tracker“, die zunächst „The Never Game“ heißen sollte, steht der Einzelgänger Colter Shaw (Justin Hartley, „This Is Us“) im Mittelpunkt. Er ist im ganzen Land unterwegs, um der Polizei bei der Aufklärung von Verbrechen und Privatleuten bei der Suche nach vermissten Personen zu helfen und nutzt dabei seine unübertroffenen Überlebensfähigkeiten, mit denen er sich in der Wildnis durchschlagen kann. Colter versucht mit seinem ungewöhnlichen Job ein Stück weit seinem eigenen Familienschmerz zu entfliehen.

Die Serie basiert auf dem Roman „The Never Game“ von Jeffery Deaver und wurde bereits im Dezember 2022 bestellt. Hartley ist zudem als ausführender Produzent mit an Bord. Ebenfalls im Ensemble: Mary McDonnell („Major Crimes“), Robin Weigert („Jessica Jones“), Abby McEnany („Work in Progress“), Eric Graise („Step Up: High Water“) und Fiona Rene („Fire Country“). Premiere feiern soll das Format in der kommenden TV-Season 2023/2024, also frühestens im Herbst, spätestens zu Beginn des nächsten Jahres. Welche weiteren Serien das Network bestellt hat, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Nadja Spielvogel)