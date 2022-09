Die Ringe der Macht: Wer spielt Pharazon in der Amazon-Serie?

Teilen

Trystan Gravelle in „Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ und in „Mr. Selfridge“ © Amazon Studios/ ITV

Als er die Rolle des Pharazon in der Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ an Land zieht, muss Trystan Gravelle sich zwischen dieser Rolle und einer anderen in einem Fantasy-Franchise entscheiden, die er zuvor bereits zwei Staffeln lang gespielt hatte.

Als in der vierten Episode der Serie „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ („Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“) die Stimmung gegen Galadriel kippt, versucht Kanzler Pharazon sich im Volk als Verfechter numenorischer Interessen zu inszenieren. Doch ob der Kanzler eine eigene Agenda hat und wenn ja, welche das ist, bleibt noch unklar. Wer steckt hinter dem mysteriösen Charakter aus Mittelerde?

Die Ringe der Macht: Wer ist wer? Fotostrecke ansehen

Darsteller Trystan Gravelle stammt aus Wales und hat sich als Theaterschauspieler bei der renommierten Royal Shakespeare Company (RSC) längst einen Namen gemacht. Fernsehzuschauer:innen können ihn jedoch auch aus einer bekannten britischen Serie kennen, die in Deutschland unter anderem bei ZDFneo zu sehen ist. Welche das ist, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)