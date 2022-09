Die Ringe der Macht: Wer spielt Nori in der Amazon-Serie?

Markella Kavenagh in „Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ und in „Bad Behaviour“ © Amazon Studios/ Stan

Erst seit vier Jahren steht die Australierin Markella Kavenagh vor der Kamera und hat es in kürzester Zeit zu einer beachtlichen Vita gebracht. Vielleicht habt Ihr die 22-Jährige auch schon in einer Serie außer Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht entdeckt?

Die neugierige Nori (Markella Kavenagh) und ihre bedachtere Freundin Poppy (Megan Richards) treffen in der Auftaktepisode der Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“, die am ersten Tag direkt rekordverdächtige 25 Millionen Zuschauer bei Amazon abriefen, als erstes auf einen hochgewachsenen Fremden (Daniel Weyman) treffen, der in einem Meteor vom Himmel direkt vor ihre großen Füße fällt.

Mit ihrer freundlichen Naivität und ihrer abenteuerlichen Neugier wird Nori schnell zur gar nicht so heimlichen Sympathieträgerin der Serie. Dafür verantwortlich ist neben dem Drehbuch auch die Darstellerin Markella Kavenagh. Mit 18 Jahren tritt die Australierin Markella Kavenagh erstmals vor die Kamera und startet direkt in drei Miniserien des Jahres 2018 durch. Welche das sind und was sie seitdem gemacht hat, lest Ihr bei Serienjunkies.de. (Nadja Spielvogel)