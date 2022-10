Die Ringe der Macht: Wer spielt Marigold Brandyfoot in der Amazon-Serie?

Der Herr der Ringe

+ © Amazon Studios Sara Zwangobani in „Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ © Amazon Studios

Es könnte sein, dass den Zuschauern von „Der Herr der Ringe - Die Ringe der Macht“ die Schauspielerin Sara Zwangobani bisher noch nicht in anderen Rollen begegnet ist. Auch wenn Marigold Brandyfoot ihre bisher größte Fernsehrolle ist, so ganz neu im Geschäft ist die Australierin auch wieder nicht.

Harfuß-Frau Marigold Brandyfoot ist Noris’ (Markella Kavenagh) Stiefmutter. Sie ist Largo Brandyfoots (Dylan Smith) zweite Ehefrau. Die Figur wurde extra für die Serie „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ („Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“) erschaffen. Im Buchwerk von JRR Tolkien taucht sie dementsprechend nicht auf. Das stört aber die Fans nicht, die der charismatischen Darstellerin verfallen sind.

Sara Zwangobani studiert Schauspiel am renommierten Victorian College of the Arts in Melbourne. Ihr erster Auftritt vor der Kamera erfolgt 1997 in der australischen Fernsehserie „Fallen Angels“. Erst drei Jahre später ist sie erneut in einer Serie zu Gast, dieses Mal in „Water Rats“. So richtig los geht es dann im Jahr 2006 mit Zwangobanis Fernsehkarriere, als sie gleich drei wiederkehrende Serienrollen übernimmt. Welche das sind, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)