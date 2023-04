Die Ringe der Macht: Fanfiction-Autor verklagt Amazon und Tolkien-Erben

Postermotiv zu „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ © Prime Video

Kann man sich nicht ausdenken: Ein Fanfiction-Autor, der unlizenzierte Romane über Mittelerde veröffentlicht, verklagt Jeff Bezos, die Amazon Studios und das Tolkien Estate mit Copyright-Vorwürfen bezüglich der Serie „The Lord of the Rings: The Rings of Power“. 250 Millionen US-Dollar verspricht er sich davon.

Dass manche Nerds in einer Fantasiewelt leben, ist ja nichts Neues. Manche erreichen aber ein ganz neues Level an Realitäts-Eskapismus, wie eine Copyright-Klage, die beim US District Court of the Central District of California eingereicht wurde, beweist. Demnach verklagt ein Fanfiction-Autor namens Demetrious Polychron die Amazon Studios, Amazon-Chef-Jeff Bezos, das Tolkien Estate, die Showrunner Patrick McKay und John D. Payne plus weitere bezüglich der Fantasyserie „The Lord of the Rings: The Rings of Power“.

Wie RadarOnline.com als Erstes berichtete, verspricht sich der Autor, der selbstveröffentlichte Titel wie „The Fellowship of the King“ und „The Two Trees“ herausgebracht hat, 250 Millionen US-Dollar von der Klage. Angeblich würden sich Plotpunkte der Serie mit seiner Romanreihe „The War of the Rings“ decken, die ironischerweise ohne Lizenz Geschichten aus Mittelerde mit bekannten Tolkien-Charakteren erzählt. Sollte es sich dabei um einen Publicity-Stunt handeln, könnte das am Ende eine teure PR-Aktion für ihn werden... Wenn die Tolkien-Erben nicht sogar selbst mit einer Copyright-Klage kontern. Mehr zur Klage und den Hintergründen dazu lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)