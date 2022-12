Die besten Seriendarstellerinnen 2022

Highlights

+ © HBO, AMC Drei der besten Seriendarstellerinnen 2022 © HBO, AMC

Am Ende eines jeden Serienjahres lässt die Serienjunkies-Redaktion die Highlights Revue passieren. Welche zehn Darstellerinnen konnten die Redaktion im Jahr 2022 besonders überzeugen und begeistern?

Neue Serien wie „House of the Dragon“ und „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ bescherte uns das Jahr 2022 während wir uns von anderen Serien für immer verabschieden mussten. Welche Schauspielerinnen sich in den vergangenen zwölf Monaten in die Gunst der Serienjunkies.de-Redaktion nach ganz vorn gebracht haben, verraten wir Euch wie gewohnt in unserer Top 10 Liste. Tatiana Maslany, Milly Alcock und Millie Bobby Brown haben es ganz knapp nicht in unser Ranking geschafft, verdienen jedoch unbedingt auch eine lobende Erwähnung!

Platz 10: Mandy Moore

+ Mandy Moore in This Is Us © NBC

„This Is Us“ kam in diesem Jahr nach sechs Staffeln zum Abschluss und Mandy Moore als Matriarchin Rebecca Pearson gab noch einmal alles. Ihre Performance als Alzheimerpatientin bleibt Fans sicher unvergessen. Wer wissen will, wer auf Platz neun bis eins landet, findet die Auflösung bei Serienjunkies.de. (Nadja Spielvogel)