Die besten alten Comedyserien des Jahres 2022

What We Do in the Shadows, Abbot Elementary, Reservation Dogs, Hacks © FX, ABC, HBO

Was zum Lachen und ein bisschen was fürs Herz. Das erwartet man von den Comedyserien, die man seit längerem liebt. Welche altgedienten Formate haben es dieses Jahr wieder auf die Serienjunkies-Bestenliste geschafft?

Eine gute Comedy ist Gold wert. Serienjunkies finden darin Unterhaltung, Komik und wenn es ganz hart kommt, sogar auch mal Trost. Denn die richtig guten Comedys blenden das Leben nicht aus, sondern finden Humor auch in düsteren Zeiten. Auch in diesem Jahr hat die Serienjunkies-Redaktion wieder ihre Lieblinge der Comedyserien gewählt, die seit länger als diesem Jahr laufen. Darunter finden sich alte Bekannte, heiß geliebte Favoriten und auch manch eine Überraschung, die es neu in die Liste geschafft hat (hier die besten neuen Comedyserien des Jahres 2022).

Platz 10: Atlanta

Die Serie „Atlanta“ handelt von zwei Cousins, die sich ihren Weg in der Rap-Szene von Atlanta bahnen. Das Mastermind hinter der Serie, Donald Glover schlüpft dabei in die Rolle von Earnest „Earn“ Marks, einem Alleingänger, der in seine Heimatstadt Atlanta zurückkehrt und Probleme hat, sich über Wasser zu halten. Das gelingt ihm erst, als er von Cousin Alfred Miles (Brian Tyree Henry) in die örtliche Rap-Szene eingeführt wird und sie bald groß durchstarten und berühmt werden. Die Comedy ist bereits in der vierten Staffel und ein echter Redaktionsliebling bei Serienjunkies. Die vierte Staffel feiert im Januar bei Disney+ Deutschlandpremiere. Wer wissen will, was auf Platz neun bis eins landet, findet die Auflösung bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)