Dexter: Weitere Ablegerserie angekündigt

Teilen

Dexter © Showtime

Neben einer weiteren Staffel von Dexter: New Blood und der Prequelserie über den Serienkiller Dexter Morgan denkt man bei Paramount+ neuerdings über ein Spin-off über die frühen Jahre des Trinity Killers nach. John Lithgow spielte die Serienfigur bisher.

Showtime hat mittlerweile bestätigt, dass es eine weitere Staffel von „Dexter: New Blood“ sowie das angedachte Prequel über einen jungen Dexter Morgan geben wird. Laut Deadline erfolgten die Bestellungen straight-to-series. Doch dabei belässt man es nicht, denn inzwischen ist bei Paramount+ auch eine Prequel-Spin-off-Serie über den berüchtigten Trinity Killer in Arbeit, der bisher von Schauspieler John Lithgow dargestellt wurde.

„Dexter: Origins“ lautet der Titel des Prequels, für das noch nicht feststeht, wer in die Rolle des titelgebenden Serienkillers Dexter Morgan schlüpfen wird. Eine weitere Season von „Dexter: New Blood“ könnte sich um seinen Sohn Harrison (bisher Jack Alcott) drehen, nachdem Dexter selbst die erste Staffel des Spin-offs nicht überlebte. Doch natürlich schließt das nicht aus, dass er seinem Spross als Hirngespinst erscheint, wie ihm sein Vater Harry (James Remar) einst. Was über die Serie über den Trinity Killer bekannt ist, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)