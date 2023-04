Der Super Mario Bros. Film: Filmkritik zum Nintendo-Hit

30 Jahre nach dem ersten Filmversuch kehren Mario und Luigi zurück auf die Leinwand. Universal Pictures und Illumination bringen die Klempner in „Der Super Mario Bros. Film“ diesmal als Animationsfilmhelden groß, bunt, modern und mit viele Liebe für die Games ins Kino.

Fun Fact: Genau 30 Jahre ist es her, seit der letzte „Super-Mario-Bros.“-Film in die Kinos kam und Nintendo von solchen Projekten abschwören ließ. Meistens waren anschließende Ableger im Animationsbereich von dem Videospielproduzenten selbst gemacht, beispielsweise gab es mal eine Kirby-Serie und natürlich hat auch „Pokémon“ seit Jahren immensen Erfolg. Doch, was Mario, Luigi und die Figuren aus ihrem Spielkosmos oder auch Link und Zelda und Samus aus Metroid angeht, ist man doch recht vorsichtig geworden. Da ist ein Bowser-Auftritt in „Ralph reicht‘s“ lange Zeit das Höchste der Gefühle gewesen. Universal Pictures und die „Minions“-Meister von Illumination konnten die Verantwortlichen beim japanischen Traditionsstudio nun allerdings überzeugen - und so kommt nun ein Animationsfilm heraus, der tief im Fundus der Spiele-Vorlage wühlen kann und eine Art Best-of aus über 35 Jahren Geschichte bietet.

Wovon handelt Der Super Mario Bros. Film?

Mario und Luigi sind zwei Klempner aus Brooklyn, die sich mit ihrem Ersparten einen TV-Werbespot leisten, um das Geschäft anzukurbeln. Ihr erster Einsatz könnte dafür verantwortlich sein, dass der Stadtteil unter Wasser gesetzt wird. Also wollen Sie ihren Namen aufpolieren und für die Lösung sorgen. Bei einem Ausflug in die Kanalisation gerät Mario durch mysteriöse Warp-Röhren in das Pilz-Königreich, in dem Prinzessin Peach das Sagen hat, während der ängstliche Luigi direkt in die Klauen des machthungrigen Bowser landet, der wiederum Peach imponieren will, indem er ihr seinen kostbaren Unverwundbarkeitsstern schenkt, um um ihre Hand anzuhalten. Wie die Videospiel-Umsetzung von Nintendo gelungen ist, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)