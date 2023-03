Der Schwarm: Zwischenfazit nach drei Episoden

Szenenfoto aus der Serie Der Schwarm © ZDF

Nachdem die Debütepisode von Der Schwarm stellenweise vor sich hinplätscherte und einen angemessenen Spannungsbogen vermissen ließ, zieht der Plot zunächst an, um sich im dritten Teil in vier Handlungsstränge zu spalten. Doch zu viele Köche verderben wie so oft den Brei, so auch hier - zumindest teilweise...

Noch mehr Beziehungsdrama

In seinem Review zum Staffel-Auftakt der ZDF-Produktion „Der Schwarm“ äußerte der Rezensent die Hoffnung, dass der Plot in den kommenden Folgen anzieht und zur Höchstform aufläuft. Es sei an dieser Stelle vorweggenommen, dass dieser Wunsch noch immer auf seine Erfüllung wartet. In Teil zwei rückt zunächst die Ärztin Dr. Cecile Roche (Cecile de France) in den Fokus, die den ungewöhnlichen Tod eines Küchenchefs untersucht. Als jener einen Hummer in der Küche seines Restaurants öffnen wollte, platzte das Tier und entließ eine weiße, gallertartige Masse, die offenbar hochansteckend ist.

Die Szene dürfte Fans des Romans sehr vertraut vorkommen, da sie quasi eins zu eins ihren Weg in die Adaption fand. Kaum wird es spannend, schwenkt die Erzählung jedoch wieder in den Soap-Modus und beleuchtet Ceciles kaputte Beziehung zu ihrem (Ex-)Mann, der aus Karrieregründen die gemeinsamen Kinder vernachlässigt. Das Ganze zieht sich bis in die elfte Minute, ohne in irgendeiner Form ergiebig oder tiefschürfend zu sein. Die Zweierkiste ist im Grunde irrelevant und dient als reines Füllwerk. Welchen Eindruck die ersten drei Folgen sonst hinterlassen, erfahren Sie bei Serienjunkies.de. (Reinhard Prahl)