Der Pass: Trailer verrät, wie es in Staffel 3 weitergeht

Das Duo aus der Pass auf einem Postermotiv zur dritten Staffel © Sky Deutschland

Im Mai geht das Ermittlerteam aus „Der Pass“ zum letzten Mal gemeinsam in den Einsatz, denn wieder einmal tragen sich Morde auf beiden Seiten der Grenze zu. Zur abschließenden Staffel gibt es nun den offiziellen Trailer zu sehen.

Am Donnerstag, den 4. Mai um 20.15 Uhr präsentiert der Pay-TV-Sender Sky One die Premiere der dritten Staffel von „Der Pass“ parallel in Deutschland und Österreich, den beiden Produktionsländern des transalpinen Krimis. Es wird der letzte Fall der von Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek gespielten Ermittler sein. Zum Auftakt gibt es eine Doppelepisode, während der Rest der acht Ausgaben einzeln im Wochentakt nachfolgen soll. Wie üblich kann die Serie nach der TV-Ausstrahlung auch bei Sky Q und dem Streaming-Dienst WOW abgerufen werden. Nun wurde dazu ein Trailer veröffentlicht. Den Trailer und weitere Details zur Abschiedsstaffel können Sie bei Serienjunkies.de finden. (Adam Arndt)