Der Herr der Ringe: Elijah Wood freut sich auf die neuen Filme

Teilen

Elijah Wood in „Yellowjackets“ © Showtime

Elijah Wood ist momentan in der zweiten Staffel der Showtime-Serie „Yellowjackets“ zu sehen. In einem Interview mit dem Magazin GQ äußerte er sich nun auch zu den neuen „Herr der Ringe“-Filmen, die derzeit in Entwicklung sind.

Ende Februar wurde bekannt, dass New Line Cinema und Warner Bros. Discovery neue „Herr der Ringe“-Filme drehen wollen, knapp 20 Jahre nach dem Erfolg ihrer Originaltrilogie von Regisseur Peter Jackson. Davon unberührt bleibt derweil die Fantasyserie „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ bei Amazon Prime Video, die momentan ihre zweite Staffel vorbereitet. Was genau an neuen Kinoabenteuern aus J. R. R. Tolkiens Mittelerde geplant ist, wissen wir noch nicht.

Der frühere Frodo-Beutlin-Darsteller Elijah Wood, der aktuell in der zweiten Staffel von „Yellowjackets“ bei Showtime mitwirkt, gab nun trotzdem ein erstes Statement zum bevorstehenden Reboot. Im Interview mit GQ wurde der 42-jährige US-Amerikaner gefragt, wie er persönlich zu dem Vorhaben stehe. „Ich bin fasziniert davon und auch begeistert“, erklärte Wood. „Ich hoffe, es wird gut. Ich bin überrascht - keine Ahnung, warum ich überrascht bin, denn natürlich würden sie mehr Filme drehen.“ Mehr zu dem Thema lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)