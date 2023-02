Death in Paradise: Was passiert Schockierendes in der zwölften Staffel?

Death in Paradise © BBC One

Die vorletzte Episode der zwölften Staffel Death in Paradise enthielt einen großen Schocker für Fans der Krimiserie, nach dem sich einiges verändern wird. Was geschehen ist und wie es weitergeht? Spoiler voraus!

Vergangenen Freitag ging im Programm von BBC One die siebte und somit vorletzte Episode aus der zwölften Staffel von „Death in Paradise“ über die Bühne. In dieser versuchen DI Neville Parker (Ralf Little) und das Saint-Marie-Team zu beweisen, dass der Ermittler nichts mit dem Mord an Professor David Cartwright (Patrick Kennedy) tun hatte, für den er verantwortlich gemacht wird und inhaftiert wurde. Wer keine Angst vor einem Spoiler hat, liest bei Serienjunkies.de, was passiert. (Maro Giglio)