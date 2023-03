Death in Paradise: Wann kommt Staffel 11 ins deutsche Free-TV-Premiere?

Szenenbild aus Death in Paradise © BBC

Bei Disney+ konnte man die elfte Staffel des britischen Krimis Death in Paradise schon letztes Jahr sehen. Doch nun zieht der öffentlich-rechtliche Spartensender ZDFneo im Frühling auch mit der deutschen Free-TV-Premiere nach.

Ab Freitag, den 12. Mai um 20.15 Uhr zeigt ZDFneo die elfte Series von „Death in Paradise“ (die Dreharbeiten zur 13. Staffel beginnen bald) als deutsche Free-TV-Premiere in wöchentlichen Doppelepisoden. Abonnent:innen von Disney+ konnten schon letzten Herbst nach Saint Marie zurückreisen, um die neuen Fälle der karibischen Detektive im britischen Krimi mitzuverfolgen.

Darum geht es in der ersten neuen Folge: Als eine scheinbar einfache Entführung mit einem Mord endet, müssen Neville (Ralf Little) und das Team herausfinden, was bei dem Verbrechen dermaßen schiefgelaufen ist, dass es zum Tod eines Menschen kam. In der zweiten Folge gibt es nach dem Erscheinen eines verschollen geglaubten Bruders einen Leichenfund in einem familiengeführten Golfclub. Ein Verdächtiger kann jedoch ein Alibi vorweisen, was das Team vor Herausforderungen stellt... Weitere Infos zur elften Staffel, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bockl)