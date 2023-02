Death in Paradise: Krimiserie unter Palmen um zwei Staffeln verlängert

Ralf Little und Shantol Jackson in der Serie Death in Paradise © BBC

Vergangene Woche erfreute die Fans bereits die Nachricht, dass eine 13. Staffel der Serie Death in Paradise anstehen wird. Jetzt hat BBC noch einmal nachgelegt und verkündet, dass es auch eine 14. Staffel geben wird. Außerdem gibt es zwei Weihnachtsspecials.

Die britische Serie „Death in Paradise“ wurde um zwei weitere Staffeln und zwei Weihnachtsspecials in Spielfilmlänge verlängert. Die Nachricht der Verlängerung erfolgt zum Ende der zwölften Staffel der Krimiserie, die einen großen Schocker für Fans enthielt und deren letzte Folge am gestrigen Abend in Großbritannien ausgestrahlt wurde.

Lindsay Salt, BBC-Drama-Direktorin, zur Verlängerung: „Mit seiner prickelnden Mischung aus Mystery, Humor und Herz erfreut ,Death in Paradise‘ weiterhin Millionen von Menschen, die mit jeder sonnenverwöhnten Folge nach Saint Marie zurückkehren. Es ist eine Serie, die immer stärker wird, und ich könnte nicht glücklicher sein, dass sie für zwei weitere Staffeln und Specials auf BBC One und den iPlayer zurückkehren wird.“ Mehr Infos zur Verlängerung lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mariano Glas)