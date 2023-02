Death in Paradise: Dreharbeiten zur 13. Staffel beginnen bald 

Englische Polizisten auf der Karibikinsel Sainte Marie

Death in Paradise, die Serie über englische Polizisten, die es auf die Karibikinsel Sainte Marie verschlägt, erhält eine weitere Staffel. Die BBC-Serie aus dem Jahre 2011 kommt somit auf 13 Staffeln. Vorsicht Spoiler die zwölfte Staffel der Serie betreffend.

Eigentlich sollte es den Verantwortlichen der BBC keine Kopfschmerzen bereiten, eine weitere Staffel der Erfolgsserie „Death in Paradise“ zu bestellen. Die Serie wurde in 230 Ländern und Territorien lizenziert. So auch in Deutschland, wo sie zunächst im PayTV beim „FOX Channel“ startete, bevor sie bei ZDFneo auch im FreeTV zu sehen war. Nun wird sie bei Disney+ im Stream gezeigt. Wie eh und je mit mindestens einem halben Jahr Verzögerung für die synchronisierte Fassung.

Ob es vor dem Start der 13. Staffel dann auch wieder ein Weihnachtsspecial geben wird, war bislang nicht in Erfahrung zu bringen. Einzig die Ankündigung seitens Red Planet Pictures, der Produktionsgesellschaft der Serie, dass die Dreharbeiten zur neuen Staffel demnächst in Deshaies auf der Karibikinsel Guadeloupe beginnen. Was man sonst noch über die neue Staffel weiß, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mariano Glas)