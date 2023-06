Deadloch: Review der ersten drei Episoden der Serie bei Amazon Prime

Szenenbild aus „Deadloch“ © Amazon Prime Video

„Deadloch“ ist ein australisches Crime-Comedy-Format mit stark feministischen und queeren Zügen, das einen spannenden Fall präsentiert, sich aber vor allem in Sachen komödiantischer Einlagen schnell abnutzt. Zudem dürfte die ein oder andere Betrachtungsweise auf die Geschlechterrollen für Diskussionsstoff sorgen.

Eines kann man „Deadloch“ ganz sicher nicht absprechen, den Mut zur Eigentümlichkeit. Die australische Crimedy mit Dramaelementen präsentiert sich in den ersten drei Folgen ungewöhnlich und manchmal schon fast ein wenig störrisch. Das sind grundlegend gute Eigenschaften, wenn man es nicht übertreibt. Genau dazu neigt das in ihrer Heimat nicht unbekannte Showrunnerduo Kate McCartney und Kate McLennan allerdings, was im Verlauf der ersten drei Episoden bisweilen den Spaß an der Sache erheblich trübt.

Die Pilotfolge mit dem sinnigen Titel „Lingua amputo“ (zu Deutsch so viel wie: „schneide mir die Zunge ab“), nimmt sich noch recht unterhaltsam aus. Zwei Teenager gehen angetrunken am Strand spazieren, als sie zufällig über eine nackte, männliche Leiche stolpern. Der Footballspielerin Tammy (Leonie Whyman) fällt dabei eine Zigarette aus der Hand, die ausgerechnet auf dem „besten Stück“ des Toten landet und so für eine unbeholfen witzige Löschaktion sorgt. Allzu ernst nimmt sich die Show, wie anhand dieses Einstiegs klar wird, also nicht. Den bizarren Gags, die immer wieder für gute Laune sorgen steht die besonnene und intelligente Polizistin Dulcie Collins gegenüber, die dem Publikum als Anker der Vernunft ebenso wie als Whodunnit-Spannungstreiber dient. Sie ist es, die die Ermittlungen aufnimmt, die richtigen Schlüsse zieht und in der dritten Folge endlich das ihr zu Seite gestellte „Mannweib“ Eddie von ihrer Theorie überzeugt. Ein ausführliches Review lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Reinhard Prahl)