Prime Video und mehr: Diese Streamingdienste bieten Filme und Serien gratis an

Da viele Menschen gezwungen sind, aufgrund der Coronavirus-Pandemie daheim zu bleiben, bieten einzelne Streamingdienste ihren Nutzern Gratis-Inhalte an.

Aufgrund von Ausgangsbeschränkungen und der Empfehlung der Regierung, daheim zu bleiben, greifen mehr Menschen als sonst auf Streamingdienste zu.

zu. Diese bieten den Nutzern immer mehr Gratis-Inhalte an.

an. Allerdings reagieren nicht alle Plattformen auf die aktuelle Krise.

Die gesamte Welt spricht aktuell nur über ein Thema: das Coronavirus. Die meisten Nachrichten zum Thema deprimieren, denn eine Besserung der Situation ist derzeit nicht in Sicht.

Wer lange Zeit im Haus verbringt, lenkt sich deshalb mit Filmen und Serien auf Streamingdiensten wie Netflix oder Prime Video ab. Die Plattformen wiederum reagieren nach und nach auf dieses Bedürfnis, indem sie einzelne Inhalte gratis oder vergünstigt zur Verfügung stellen. Welche Vorteile die einzelnen Dienste konkret bieten, erfahren Sie hier:

Prime Video bietet Serien und Filme für die ganze Familie gratis an

Kinder können nicht in die Schule oder in die Kitas. Wer deshalb nach einer Möglichkeit sucht, die Kleinen zu beschäftigen, findet bei Prime Video* die Lösung. Amazon-Kunden (Account ist kostenlos) können auf unzählige Inhalte für Kinder kostenfrei zugreifen, darunter auch mehrere Eigenproduktionen. Über die Startseite von Prime Video kommen Sie ganz einfach zu den Gratis-Inhalten.

Dazu zählen unter anderem:

"Creative Galaxy" (Serie)

(Serie) "Kekse für die Maus im Haus" (Serie)

(Serie) "Jessy und Nessy" (Serie)

(Serie) "The Stinky & Dirty Show" (Serie)

(Serie) "Bianca Zauberkind" (Serie)

(Serie) "Gortimer Gibbon: Mein Leben in der Normal Street" (Serie)

(Serie) "Costume Quest" (Serie)

(Serie) "Das geheimnisvolle Kochbuch" (Serie)

(Serie) "Teletubbies" (Serie)

(Serie) "Horrible Histories: The Movie - Rotten Romans" (Film)

Sky gewährt Kunden kostenlosen Zugriff auf Filme und Serien

Sky hält für seine Kunden ebenfalls ein besonderes Angebot* bereit: Nutzer können kostenlos auf das Cinema-Paket, das Entertainment-Paket und die Sky-Box-Sets zugreifen. Wer diese bereits gebucht hat, erhält zwei Filme des Sky Stores gratis. Dort stehen übrigens bald schon mehrere Filme zum Leihen zur Verfügung, die aktuell in den Kinos laufen sollten.

Disney+ mit besonderem Angebot in den USA - auch in Deutschland?

Disney+ ist in Deutschland erst am 24. März gestartet, dennoch kann der Streamingdienst das Coronavirus-Problem genauso wenig ignorieren wie alle anderen Plattformen. In den USA hat der Konzern deshalb bereits die Veröffentlichung des Films "Die Eiskönigin 2" um mehrere Monate vorgezogen. Ob sich Disney auch deutschen Nutzern gegenüber großzügig zeigt, bleibt derzeit allerdings abzuwarten.

Gibt es Gratis-Angebote von Netflix?

Während die meisten Streamingdienste fleißig an Gratis-Angeboten und Vergünstigungen für die Kunden arbeiten, gibt es von Netflix aktuell noch keine Informationen zu Sonderaktionen. Das heißt aber nicht, dass die Verantwortlichen nicht über derartige Maßnahmen nachdenken. So kam es in der Vergangenheit bereits vor, dass Filme gratis für Nicht-Kunden zur Verfügung standen, beispielsweise zu Valentinstag*.

Streaming nach Lust und Laune: Diese Sonderangebote gibt es noch

TV Now schließt sich dem Trend ebenfalls an und gewährt einen kostenlosen Zugriff auf die Live-Streams der linearen Sender der Mediengruppe RTL. Das Angebot gilt allerdings nur bis Ende Juni. Interessenten können zudem auf die Archive der Uefa zugreifen, um sich Klassiker der Fußball-Geschichte anzusehen.

soa

