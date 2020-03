Trotz Coronavirus: Mit diesem genialen Trick gelingt der Netflix-Abend mit Freunden

Gemeinsames Streaming

Gemeinsames Streaming wird dank des Coronavirus erschwert. Doch es gibt eine einfache Möglichkeit, Netflix mit Freunden und Bekannten zu genießen. So geht's.

Aufgrund des Coronavirus sollte aktuell auf Kontakt mit Personen außerhalb des eigenen Haushalts verzichtet werden.

Doch es gibt eine Möglichkeit, Netflix gemeinsam zu genießen - ohne sich zu treffen.

Wer aufgrund des Coronavirus daheim bleibt, schaut möglicherweise mehr Filme und Serien als jemals zuvor. Das ist nicht verwunderlich, denn aktuell sind die Unterhaltungsmöglichkeiten beschränkt.

Gleichzeitig müssen viele aber die Zeit vor dem Fernseher oder dem PC alleine verbringen, denn ein Kontaktverbot macht Videoabende mit Freunden und Bekannten unmöglich - zumindest in der Theorie. Aus praktischer Perspektive ist gemeinsames Streaming noch immer machbar, denn es gibt einen Trick, mit dem man persönliche Treffen ganz einfach umgeht.

Netflix-Abende mit Freunden und Bekannten dank Addon

Kommenden Monat stockt Netflix das Film- und Serien-Angebot* wieder auf, denn mehrere neue Inhalte wurden bereits angekündigt. Muss man diese aufgrund des Coronavirus jetzt vollkommen alleine genießen? Man mag es nicht glauben, doch die Antwort lautet "nein". Tatsächlich gibt es nämlich ein praktisches Chrome-Addon namens "Netflix Party", das gemeinsames Streaming ermöglicht.

So geht's: Jede Person holt sich das Addon vorzugsweise für den Google-Chrome-Browser. Zudem erklärt IGN, dass jeder Teilnehmer ein Netflix-Konto besitzen muss, andernfalls klappt es mit dem gemeinsamen Videoabend nicht. Sind all diese Voraussetzungen erfüllt, sucht jeder Teilnehmer den Inhalt aus, der gemeinsam gestreamt werden soll. Die Person, die die Party gestartet hat, muss nun auf den rot leuchtenden Netflix-Party-Button in der Browserleiste klicken, um an die weiteren Personen einen Link zu senden. Alle Teilnehmer kopieren diesen Link schließlich, öffnen ihn und klicken anschließend ebenfalls auf den rot leuchtenden Netflix-Party-Button, damit der Videoabend startet.

Vorteile des Netflix-Party-Addons

Dank des Addons ist sichergestellt, dass jeder das gleiche Video zur gleichen Zeit schaut und keine Person einen Vorsprung von wenigen Sekunden oder gar Minuten hat.

Zudem existiert ein kleiner Chat, um sich über die Filme und Serien sowie viele weitere Themen auszutauschen.

