"Brooklyn Nine-Nine": In dieser Folge befinden sich Anspielungen auf eine beliebte Film-Reihe

So wie viele andere Sitcoms und Comedy-Serien kommt auch "Brooklyn Nine-Nine" nicht ohne diverse Anspielung auf Filme aus. Eine davon begeistert die Fans.

+++ Vorsicht, es folgen Spoiler zur 7. Staffel von "Brooklyn Nine-Nine" +++

Die Comedy-Serie "Brooklyn Nine-Nine" steht unter anderem auf Netflix und Prime Video zur Verfügung.

Eine Episode der 7. Staffel erfreute sich wegen einer Film-Anspielung ganz besonderer Beliebtheit.

Die amerikanische Serie "Brooklyn Nine-Nine" besitzt womöglich eine der treusten Fan-Gemeinden, von der andere Serien-Macher nur träumen können. Ursprünglich sollte die Sitcom der "Parks and Recreation"-Macher bereits nach der 5. Staffel enden. Proteste der Zuschauer gegen die Absetzung führten allerdings dazu, dass die Serie um eine 6., 7. und eine 8. Staffel verlängert wurde.

Aktuell läuft die 7. Season auf dem amerikanischen Sender NBC. Deutsche Fans können sich die neusten Folgen hingegen auf Prime Video* ansehen, während Netflix nur die ersten fünf Staffeln zur Verfügung stellt.

"Brooklyn Nine-Nine": Sitcom beinhaltet mehrere Anspielungen auf Spiele, Filme und Serien

Wie bei vielen anderen Sitcoms* bauen auch die Macher von "Brooklyn Nine-Nine" gelegentlich den ein oder anderen Film-, Serien- oder Gaming-Verweis in den Handlungsverlauf ein. So neigt beispielsweise Detective Jake Peralta (Andy Samberg) dazu, sich in das Videospiel"Mario Party" zu sehr hineinzusteigern, da er Wario einfach nicht besiegen kann.

Meist handelt es sich jedoch um Anspielungen, die nur für wenige Sekunden thematisiert werden. Die 12. Folge der 7. Staffel kann hingegen über ihre gesamte Laufzeit hinweg als Hommage an eine beliebte Filmreihe gesehen werden.

In der Episode müssen sich die Ermittler mit einem Kidnapper auseinandersetzen, der Captain Holts (Andre Braugher) Hund Cheddar entführt hat. Der Tierbesitzer selbst widmet sich diesem Fall so emotional wie nie zuvor, um seinen geliebten Vierbeiner lebendig wieder zu finden.

Haben Sie es erkannt? "Brooklyn Nine-Nine"-Folge ist eine Anspielung auf bekannte Filme

Kommt ihnen dieser Handlungsverlauf bekannt vor? Zugegeben ist er im Vergleich zu den Filmen, auf die er verweist, etwas abgewandelt. Dennoch handelt es sich um eine deutliche Anspielung auf die "John Wick"-Reihe mit Schauspieler Keanu Reeves. In den erfolgreichen Filmen wird der Hund des Protagonisten von Einbrechern ermordet, woraufhin Wick sich auf einen gnadenlosen Rachefeldzug begibt.

In "Brooklyn Nine-Nine" überlebt Cheddar zwar, doch Captain Holt scheut in seiner Wut ebenfalls keine Mittel, um sein Haustier zu retten. Den Kidnapper macht er nach einer spektakulären Verfolgungsjagd dingfest. Dadurch gilt die Folge übrigens als eine der actionreichsten Episoden der Sitcom.

