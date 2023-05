Based on a True Story: Trailer zur Peacock-Serie mit Kaley Cuoco

Kaley Cuoco und Chris Messina in der düsteren Komödie „Based on a True Story“. © Peacock

„Ozark“-Macher Jason Bateman hat für Peacock die düstere Komödie „Based on a True Story“ entwickelt, deren Grundidee an „Only Murders in the Building“ erinnert. Nun gibt es den ersten Trailer mit Serienstar Kaley Cuoco.

Am Montag, den 8. Juni startet beim Pfauen-Streamer Peacock (aus dem Hause NBCUniversal) die neue Serie „Based on a True Story“ (zu Deutsch: „Nach einer wahren Geschichte“). Die Hauptrollen spielen Kaley Cuoco („The Big Bang Theory“, „The Flight Attendant“), die gerade ein Baby bekommen hat, und Chris Messina („The Mindy Project“, „Sharp Objects“). Inzwischen liegt ein erstes Vorschauvideo zur achtteiligen Auftaktstaffel vor.

Im Mittelpunkt der Serie stehen drei Personen aus völlig verschiedenen Metiers: der Immobilienbranche, dem Tennissport sowie dem Klempnerhandwerk. Das Trio kommt zusammen, als sich ihnen die einmalige Chance bietet, Profit aus der jüngsten Faszination Amerikas zu schlagen, nämlich dem True-Crime-Genre. Der Pitch dürfte viele an das beliebte Hulu-Original „Only Murders in the Building“ erinnern, wo ebenfalls drei grundverschiedene Menschen durch ihre gemeinsame Krimileidenschaft vereint werden... Weitere Infos zur neuen Serie lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)