Babylon 5: The Road Home - Kritik zum Animationsfilm bei Amazon Prime Video

Von: Loryn Pörschke-Karimi

Szenenfoto aus dem Film „Babylon 5: The Road Home“ © Warner Bros. Discovery Home

Mit „Babylon 5 - The Road Home“ meldet sich J. Michael Straczynski nach 2006 mit einem Animationsfilm zurück, der Nostalgikern Freude bereiten dürfte, dem Franchise aber nichts Neues abgewinnt.

Beinahe 17 Jahre hat es gedauert, bis Michael J. Straczynski sein immer wieder erneuertes Versprechen, dass „Babylon 5“ nicht tot sei, endlich in die Tat umsetzen konnte. Seit 1998 hatte der Autor und Produzent versucht, seinen größten und wohl persönlichsten Erfolg weiterzuführen.

Der Animationsfilm „Babylon 5: The Road Home" setzt zwei Jahre nach den Schattenkriegen ein. Präsident John Sheridan (Bruce Boxleitner) kehrt der riesigen Raumstation den Rücken. Er zieht sich mit Delenn (Rebecca Riedy) nach Minbar zurück, um von nun an in der Hauptstadt Tuzanor zu leben. Als er ein neues, auf Tachyonen basierendes Energiesystem einweiht, kommt es zu einem Zwischenfall, der Sheridan auf eine gefahrvolle Reise durch Zeit, Raum und Parallelwelten schickt. Auf seinem Weg stößt er schließlich auf die schreckliche Wahrheit: Wenn er nicht in seine Realität zurückfindet, wird das Universum auseinanderbrechen und für immer aufhören zu existieren.